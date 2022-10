Quattro denunce dopo un furto in un supermercato di Senigallia

Quattro le persone denunciate dalla Polizia dopo un furto in un supermercato in zona Cesano a Senigallia: tutti già noti per precedenti specifici

Rubano al supermercato, poi scappano a bordo di un’auto di grossa cilindrata ma la Polizia li identifica, denuncia e li fa allontanare dalla città. Tutto è avvenuto qualche giorno fa, ma solo oggi è stata data notizia dell’intervento della Volante al centro commerciale Il Maestrale sulla statale Adriatica nord. Quattro le persone nei guai.

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio, quando due uomini e due donne si sono introdotti nel supermercato del centro commerciale e si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali. Il personale della vigilanza ha allertato il 112 per poi riferire agli agenti giunti sul posto cosa fosse avvenuto.

Dividendosi tra le corsie del locale, i quattro si sono appropriati di diversa merce, per lo più abbigliamento ed effetti personali, staccando le placche antitaccheggio. Poi si sono recati alle casse con pochi oggetti, li hanno pagati e sono usciti, facendo perdere le tracce a bordo di un veicolo suv di grossa cilindrata, in direzione della provincia di Pesaro, con refurtiva per 400 euro.

Le indagini della Polizia, che si è avvalsa anche di alcune testimonianze, hanno permesso di rintracciare prima due soggetti e successivamente gli altri due che avevano preso parte all’azione predatoria. Si tratta di due uomini e due donne dell’est Europa, tutti tra i 20 e i 40 anni, responsabili di decine di reati predatori, del tipo furti in negozi e centri commerciali nonché autori di truffe di vario genere, spesso operanti insieme tra di loro o in concorso con altri connazionali, su tutto il territorio nazionale, e per questo più volte denunciati, arrestati e allontanati da diversi comuni d’Italia.

Analoga misura, oltre alla denuncia, quella che il Commissariato senigalliese ha suggerito alla Questura dorica: l’applicazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Senigallia per tre anni.