Protezione civile e regole anti covid: è il ritorno a scuola a Senigallia

Il ritorno in classe in presenza, da lunedì 25 gennaio, sarà possibile solo se tutti rispetteranno le norme anti contagio: volontari davanti gli istituti per verificarne il rispetto

SENIGALLIA – In vista della riapertura delle lezioni in presenza per gli studenti delle scuole superiori, prevista per il prossimo lunedì, 25 gennaio, il Comune ha ricordato attraverso i canali di comunicazione dell’Ente la necessità di collaborare tutti per osservare alcune regole basilari e prevenire la diffusione del Covid-19.

In particolare si ricorda che è necessario indossare sempre la mascherina in modo corretto (sia sull’autobus che all’aperto); evitare l’assembramento alle fermate degli autobus e davanti alle scuole; mantenere sempre, in ogni occasione, le distanze di sicurezza, anche e soprattutto quando si deve abbassare la mascherina (ad esempio per bere, mangiare, o per qualsiasi altra esigenza); rispettare tutte le misure che ogni singolo Istituto ha stabilito per la gestione di ingressi, uscite e utilizzo degli spazi scolastici.

Nelle principali fermate degli autobus e davanti alle scuole ci saranno volontari di protezione civile e agenti di polizia locale che solleciteranno e ricorderanno le regole di prevenzione e attenzione.