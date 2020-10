Proseguono serrati i lavori su Ponte II Giugno a Senigallia

SENIGALLIA – Proseguono a ritmo serrato i lavori su ponte II Giugno, in pieno centro storico a Senigallia. Nei primi giorni c’è stato l’allestimento del cantiere e delle recinzioni che delimitano le aree interessate dall’intervento da oltre 1,18 milioni di euro.

A distanza di una settimana dall’avvio, sono iniziati i lavori di preparazione della nuova e provvisoria passerella a cui verranno appoggiati i sottoservizi. L’assemblamento è quasi concluso, mentre la sistemazione della struttura sarà effettuata con tutta probabilità prima del weekend.

Il cantiere dei lavori su ponte II Giugno a Senigallia

Nel frattempo sono partite anche alcune piccole demolizioni, eliminando alcuni pezzi della vecchia struttura che collega corso II Giugno con via Carducci e il rione porto. Innanzitutto sono stati tolti i parapetti in pietra che si dovranno recuperare per coprire le parti in acciaio della nuova struttura, in modo da renderla esteticamente simile alla precedente, come disposto dalla soprintendenza regionale. Infine sono anche iniziati i lavori di raschiamento del manto stradale.

Le ripercussioni sul traffico fino a questo momento sono limitate: manca la fila di parcheggi da via Mastai al ponte II Giugno, dove sono posizionati materiali vari del cantiere e la circolazione è su una corsia a ridosso dei portici Ercolani: a parte qualche rallentamento o coda nelle ore clou della giornata, non si sono riscontrati disagi particolarmente gravi. Ma il cantiere durerà almeno 40 giorni e non mancheranno le occasioni in cui si dovrà allargare occupando tutto l’incrocio e causando lo stop ai veicoli.