I proprietari escono per cena, i ladri entrano: furto a Montignano

I malviventi hanno sfruttato l'unica ora in cui erano assenti per mettere a soqquadro l'appartamento in cerca di soldi e monili. Indagano i carabinieri

SENIGALLIA – Un’abitazione un po’ più isolata dalle altre, nella frazione di Montignano, è stata visitata dai ladri martedì sera, 11 agosto. Del furto si sono accorti i proprietari di casa quando sono rientrati, poco dopo le ore 21, nell’unica ora di assenza, segno che con tutta probabilità li stavano tenendo d’occhio.

Bottino del furto, consumatosi dunque all’ora di cena, sono alcuni soldi in contanti e una collana. Non è stata ancora sporta denuncia presso la caserma dei carabinieri, spiega il comandante della compagnia Francesca Romana Ruberto, ma nel frattempo erano stati allertati i militari di Marzocca per un sopralluogo nell’abitazione. Per entrare i ladri avrebbero utilizzato un piede di porco o comunque un oggetto con cui hanno fatto leva sul portone d’ingresso: una volta dentro hanno messo a soqquadro l’appartamento in cerca di oro e soldi.

A un primo controllo, i proprietari hanno segnalato l’ammanco di poche centinaia di euro e di una collana, ma si sono riservati di sporgere denuncia quando avrebbero avuto un quadro più preciso di ciò che mancava all’appello. I Carabinieri che stanno conducendo le indagini non sembrano aver raccolto testimonianze utili a risalire agli autori ma su un gruppo facebook “Furti e Segnalazioni Senigallia (e paesi limitrofi)” sarebbe stata segnalata una Fiat Punto bianca aggirarsi in zona, notizia però non confermata dai militari.

Pochi giorni fa era stata una casa a Sant’Angelo, altra frazione collinare di Senigallia, a essere presa di mira dai ladri, grazie a una finestra lasciata aperta per il caldo. I ladri avevano portato via anche un’auto, poi ritrovata abbandonata, forse dopo l’utilizzo per un altro reato. Anche in questo caso indagano i carabinieri.