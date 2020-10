MONTENARCIANO – Un appuntamento culturale di forte interesse, quello in programma sabato 24 ottobre alle ore 21,15 al Teatro Alfieri di Montemarciano. Nell’ambito della programmazione teatrale, l’amministrazione comunale invita alla proiezione del film Buio diretto da Emanuela Rossi con Denise Tantucci, Valerio Binasco, Gaia Bocci, Olimpia Tosatto, Elettra Mallaby.

Un film drammatico, che è stato già presentato al “Roma Film Festival” ed al “Tallinn Black Nights Film Festival” rispettivamente ad ottobre e novembre 2019. A marzo 2020 è stato distribuito all’Univerciné Cinéma Italien e, a maggio, al Lucca Film Festival. Alla proiezione della pellicola, al Teatro Alfieri, parteciperà eccezionalmente anche la protagonista Denise Tantucci, attrice montemarcianese protagonista di serie celebri come Braccialetti Rossi e Un medico in famiglia.

Il film, prodotto da Bruno Corbucci, racconta la storia di tre sorelle – Stella, Luce ed Aria – che vivono rinchiuse in una casa dopo la morte della loro madre. A volere ciò è il padre, l’unico della famiglia che può uscire da quelle mura per cercare del cibo in una realtà, a detta sua, apocalittica, in un mondo dove due terzi dell’umanità si sono estinti e dove solo gli uomini possono resistere ai raggi solari. Le tre sorelle iniziano a domandarsi come sia la situazione esterna e Stella, la più grande, ne approfitta quando il padre non rincasa ormai da giorni. Al suo ritorno improvviso, però, le tre sorelle si scagliano contro di lui. La visione è sconsigliata a un pubblico sotto i 14 anni.

Per partecipare alla proiezione è obbligatoria la prenotazione al numero: 071-9163384 oppure scrivendo a: cultura@comune.montemarciano.ancona.it indicando nome e cognome dei partecipanti e un recapito telefonico.