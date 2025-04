Senigallia, finalmente la progettazione complessiva per il parco della Cesanella

Approvato in giunta un piano per il futuro dell'area verde che diverrà più accessibile e sarà attrezzata per cultura, sport e tutela della biodiversità

SENIGALLIA – Uno spazio verde attrezzato, sicuro, accessibile, connesso alla città ma che possa essere fruito per molteplici attività culturali, sportive, ludiche e ricreative. Ma che possa anche rimanere in parte dimora di piante per la tutela della biodiversità e come filtro a margine delle lottizzazioni che ne hanno un po’ “mangiato” i confini. E’ il presente, ma forse è più corretto dire il futuro previsto per il parco della Cesanella, la grande area verde ora sottoutilizzata presente nell’omonimo quartiere nella zona nord della città.

Dopo mesi di azioni di ascolto, partecipazione e confronto tra alcune associazioni cittadine – il via all’iniziativa era arrivato con la fondazione Caritas, braccio operativo della Diocesi di Senigallia – trova finalmente una sua collocazione nel tessuto cittadino il parco della Cesanella. Diverrà un’area multifunzionale, in grado di rispondere alle molteplici esigenze emerse durante gli incontri tra cittadini e poi presentati all’amministrazione comunale.

La giunta Olivetti ha recentemente approvato il progetto unitario – il masterplan – per il futuro dell’area verde nata come opera compensativa per la realizzazione della terza corsia autostradale dell’A14 e per la complanare senigalliese. Dopo anni di inutilizzo, la progettazione prevede ora la suddivisione in sette aree di intervento: la grande porzione centrale del parco sarà adibita ad area di emergenza del piano di protezione civile, attraversata da percorsi pedonali e ciclabili; le fasce già oggi adibite a giardino attrezzato includeranno la messa a dimora e manutenzione di nuove essenze in collaborazione con l’università di Camerino; nella fascia lineare che congiunge un’area verde e la porzione per le esigenze di protezione civile verranno posizionate strutture per attività ricreative e sportive; nell’area a sud verrà dato spazio alla cultura con un anfiteatro verde e un’area chiosco e ristoro, non distante dal già presente sgambatoio per i cani. Infine una fascia riservata a bosco selvatico, quale filtro per gli insediamenti a margine del parco.

Il piano particolareggiato per il parco della Cesanella prevede la realizzazione degli interventi stabiliti in base a stralci funzionali e per fasi successive. La linea dell’orizzonte è quella della valorizzazione del parco con più d’un occhio gettato alla tutela di risorse naturali e biodiversità. L’attività di progettazione, hanno reso noto l’assessore all’urbanistica Gabriele Cameruccio e l’assessora all’ambiente Elena Campagnolo, fa seguito alla partecipazione del Comune di Senigallia al progetto ECO (bando Habitat), approvato e ammesso a finanziamento dalla fondazione Cariverona, in partenariato con la fondazione Caritas Senigallia, l’associazione culturale Next e l’università di Camerino per il miglioramento del parco della Cesanella.

Soddisfatto il sindaco Massimo Olivetti: «Obiettivo principale del progetto – interviene – è quello di stabilire un rapporto armonioso ed efficace tra il verde e la città, attraverso una serie di strategie volte sostanzialmente alla creazione di uno spazio verde attrezzato, sicuro, riconoscibile ed accessibile, rafforzando le connessioni con il quartiere e la città, oltre ad introdurre nuovi usi e servizi legati ad attività sportive, ludiche, ricreative e culturali, intercettando i bisogni reali emersi dall’ attività di ascolto della cittadinanza».