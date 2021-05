A processo per falso, assolto l’ex comandante della guardia costiera di Senigallia Cristoforo De Giuseppe

SENIGALLIA – Assolto con formula piena l’ex comandante della Guardia Costiera di Senigallia Cristoforo De Giuseppe dall’accusa di falso. Lieta notizia quella arrivata nei giorni scorsi dal tribunale penale di Macerata che con la sentenza 213/2021 si è espresso assolvendo gli ufficiali coinvolti in un’accusa che avevano sempre contestato.

I fatti risalgono al 2012 quando venne mossa l’accusa di non aver controllato una barca ormeggiata a Porto Recanati, dove l’ex comandante di Senigallia Cristoforo De Giuseppe era allora comandante della delegazione di spiaggia portorecanatese: in pratica era stato accusato di aver dichiarato come fatto un controllo che si pensava che non fosse stato eseguito.

Assieme ad altri due ufficiali, Manuel Proto e Michele Palermo, era stato rinviato a giudizio nel 2015 quando Cristoforo De Giuseppe era già divenuto comandante dell’ufficio locale marittimo di Senigallia dal 2013: lasciò il comando nel 2018, dopo 38 anni di servizio. Aveva sempre contestato l’accusa e il 27 aprile scorso, il tribunale penale di Macerata ha assolto con formula piena tutti e tre gli ufficiali perché il fatto non sussiste, dando quindi ragione alla loro tesi sempre sostenuta.