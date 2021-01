Procedono spediti i lavori di manutenzione sul fiume Misa a Senigallia

SENIGALLIA – È lungo circa due chilometri il tratto di fiume Misa interessato dai lavori di manutenzione ordinaria portati avanti dalla cooperativa sociale Undicesimaora assieme all’associazione Confluenze e ad alcune aziende agricole del senigalliese. Un tratto compreso tra le frazioni di Vallone e Borgo Passera, individuato come il più problematico per quanto riguarda la manutenzione idrogeologica.

Il progetto è nato grazie a un’idea della coop. Undicesimaora – la realtà della Caritas per dare lavoro e dignità a chi ha perso l’occupazione – e vede coinvolta anche la Regione Marche: proprio i tecnici dell’ente dorico, presenti in questi giorni nell’area per un sopralluogo nei pressi del molino Marazzana, hanno potuto apprezzare le modalità operative con cui questa associazione temporanea di scopo sta eseguendo i lavori di manutenzione; è stato deciso quindi di assegnare un ulteriore appalto alla Ats, in somma urgenza, per la manutenzione dell’ex vallato del mulino e la rimozione del fango dalle portelle, come riscontrato dagli abitanti e segnalato al sindaco di Senigallia Massimo Olivetti.

I lavori di manutenzione ordinaria proseguono ininterrottamente e con ottimi risultati su entrambe le sponde del fiume Misa tra Vallone e Borgo Passera. Ottimi risultati perché, proprio per una maggiore cura e attenzione all’ambiente, vengono utilizzati piccoli macchinari e scelti accuratamente gli arbusti da eliminare, per così rendere fruibile, libero e rispettoso della biodiversità un tratto di fiume a lungo trascurato. Grande attenzione è rivolta nei lavori anche verso il recupero e il riciclo del legname e del materiale di sfalcio e taglio, per evitare che la vegetazione cada nell’alveo e per dare un senso ancora più ecologico all’intervento.

I lavori di manutenzione sul fiume Misa a Senigallia

Numerosi sono stati i rifiuti trovati ed eliminati: la pulizia del fiume passa anche attraverso questi gesti, che vorrebbero essere educativi per chi getta indistintamente chili di spazzatura nella zona, come fosse una discarica, aumentando così il rischio idraulico in caso di piene del fiume Misa o contribuendo a tappi e ingorghi che facilitano poi la tracimazione oltre gli argini.

Nel frattempo anche un altro risultato in termini occupazionali: uno degli operai coinvolti nel progetto ha ricevuto una vera proposta di lavoro, seppur temporanea, che è poi lo scopo ultimo della cooperativa nata da una costola della Caritas senigalliese.

Alla conclusione dei lavori è prevista una giornata di visita lungo questo tratto di fiume, guidata dai volontari di Confluenze, a cui le autorità competenti e tutta la cittadinanza saranno invitate a partecipare per trasformare questo ambiente naturale in un luogo accessibile a tutti e di ampio valore didattico per la sua biodiversità.