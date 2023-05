Primo consiglio comunale dopo le elezioni amministrative 2023 a Morro d’Alba

Il neo sindaco Enrico Ciarimboli ha confermato la precedente giunta che verrà ufficialmente presentata in aula consiliare sabato 27 maggio

MORRO D’ALBA – Si terrà domani, sabato 27 maggio, alle ore 11, la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Morro d’Alba dopo la tornata elettorale delle amministrative 2023.

Dopo la conferma alle urne del sindaco Enrico Ciarimboli per il secondo mandato, è arrivato il momento dell’esame delle compatibilità e della convalida degli eletti (sindaco, sette consiglieri di maggioranza e tre di opposizione), per poi passare alla designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni (in particolare nell’Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense – Morro d’Alba – San Marcello) ma soprattutto alla nomina dei componenti della giunta.

Nomina che ha lasciato poco spazio alle sorprese. Il primo cittadino di Morro d’Alba ha infatti confermato le stesse persone, distribuendo qualche delega in più. Per sé Enrico Ciarimboli conserva l’incarico per quanto riguarda il bilancio, il personale e la protezione civile.

Raniero Romagnoli mantiene il ruolo di vicesindaco con deleghe a politiche sociali, associazioni, partecipazione, sport, con l’aggiunta dell’urbanistica e del patrimonio.

Al suo fianco l’altro assessore Alessandra Boldreghini che si occuperà delle attività produttive, cultura, turismo, forme associative e da quest’anno anche dei lavori pubblici.