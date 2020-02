Senigallia ospiterà il primo Congresso di Gelateria

SENIGALLIA – La spiaggia di velluto sempre più città Gourmet: il 4 maggio ospiterà alla Rotonda a Mare il primo Congresso di Gelateria organizzato da Identità Golose, ideato da Paolo Marchi. Saranno presenti i migliori maestri di gelateria d’Italia. L’iniziativa prevede momenti di discussione, approfondimento, confronto, ma anche suggestive esposizioni, che avranno come oggetto il gelato nell’alta ristorazione, in gelateria e nel mondo mixology dei cocktail.

«Siamo molto felici di aver raggiunto questo accordo – afferma il sindaco Mangialardi –, che ci permette di portare a Senigallia un format di assoluto prestigio, sia nazionale che internazionale, quello ormai celebre del congresso con i grandi protagonisti della gastronomia d’autore, in questo caso sul settore della gelateria. Un’anteprima già esplorata lo scorso 9 settembre con Brunelli, Cedroni e Uliassi nel cuore di Senigallia. L’evento si annuncia come una grande vetrina per tutta Senigallia, che dopo il riconoscimento da parte del network delle Città Creative Unesco quale Città della Gastronomia, proprio in questi giorni, alla Bit di Milano, ha ricevuto importanti citazioni, anche internazionali, quale Città Gourmet».

Un altro tassello importante per Senigallia già nota come Città del Summer Jamboree, ma anche riconosciuta come Città della Fotografia ed ora a tutti gli effetti Città Gourmet. A rafforzare questo, la presenza di due ristoranti stellati: Uliassi, tre Stelle Michelin, e La Madonnina del Pescatore, due Stelle Michelin.

E da domani per tre giorni Senigallia si trasforma nella Città dell’amore con numerose iniziative dedicate a San Valentino, arricchite dalle installazioni luminose a tema presenti su corso 2 Giugno e piazza Garibaldi.