Prima riunione di giunta per la neo assessora al turismo di Senigallia Simona Romagnoli

Inizia l'avventura come responsabile di turismo e gemellaggi per l'imprenditrice che nel 2015 e 2020 era candidata col Pd. Il sindaco: «Prova di sempre più diffuso apprezzamento per l’amministrazione e il nostro progetto»

