Prima neve a Senigallia, subito un incidente stradale frontale

SENIGALLIA – Arriva la prima neve dell’anno sulla spiaggia di velluto e, con essa, anche un incidente stradale. I fiocchi hanno cominciato a imbiancare la città, rendendo suggestivo lo scenario ma anche pericolose le strade.

Proprio questo sembra essere uno dei motivi all’origine dell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 17, lungo la Strada Provinciale Corinaldese, nei pressi della chiesa del Brugnetto a Trecastelli.

Un furgone e un’automobile si sono, per cause in fase di accertamento, scontrati frontalmente tra loro coinvolgendo un terzo mezzo. Quattro le persone coinvolte, due del posto e due di passaggio in zona. La squadra dei vigili del fuoco di Senigallia, in collaborazione con i sanitari del 118, hanno estratto una ragazza dall’abitacolo, ed è poi stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia insieme ad altre due persone. Dopo la messa in sicurezza dell’area dell’intervento e lo svolgimento dei rilievi da parte dei carabinieri con l’ausilio del della Polizia Municipale per la gestione del traffico, la strada è stata completamente riaperta in entrambe le corsie di marcia.

Nel frattempo la perturbazione che sta attraversando il territorio di Senigallia, caratterizzata dalla presenza di neve fino al livello del mare, ha spinto il Comune ad allertare i cittadini sul rischio di strade percorribili ma sdrucciolevoli.