Prima campanella, ad Arcevia apre la scuola dell’infanzia di Conce

ARCEVIA – L’anno scolastico che sta per cominciare porta con sé alcune novità. Una di queste è l’apertura della scuola dell’infanzia di Conce. I battenti saranno aperti ufficialmente domani, 14 settembre, accogliendo finalmente bambini e insegnanti per un nuovo cammino insieme. Temporaneamente un settore dell’edificio ospiterà la sezione del nido comunale, in attesa della nuova sede che è in fase di progettazione. «Il nuovo fabbricato è una struttura all’avanguardia, sicura ed ecocompatibile», spiega il sindaco di Arcevia Dario Perticaroli. «L’edificio è composto di ampi e luminosi spazi flessibili e adattabili ad ogni esigenza didattica ed educativa».

La scuola è stata progettata per essere “edificio strategico” e quindi risulta altamente antisismica. È dotata di ampie vetrate che garantiscono luminosità e areazione superiori agli standard ammessi, un particolare non di poco conto se si pensa che la pandemia ha lasciato dietro di sé strascichi importanti sia nei numeri che nelle nuove norme da adottare. «Grande attenzione è stata posta all’impatto ambientale nel momento della progettazione e costruzione e gli arredi sono totalmente nuovi e funzionali alla didattica per l’infanzia e certificati privi di materiali nocivi» conclude il sindaco soddisfatto per questo nuovo traguardo.

Un traguardo che coinvolge le bambine e i bambini, ragazze e ragazzi di Arcevia per diversi ordini e gradi: il Comune, pur rientrando nelle cosiddette Aree Interne, propone alle famiglie del territorio un’offerta formativa completa garantendo la possibilità di accedere a ogni scuola di ordine e grado a partire dall’asilo nido fino alla possibilità di scegliere una scuola superiore che include fino a tre specifici corsi.

Offerta ricca in un territorio vasto e con qualche edificio rinnovato: questo il senso che l’amministrazione comunale ha voluto far passare in un messaggio di augurio che lo stesso primo cittadino ha voluto estendere alle famiglie e non solo agli studenti e alle studentesse, «con la speranza e il desiderio che ogni emozione, sfida e impegno di oggi possano stimolarvi a non fermarvi e a raggiungere ogni vostro desiderio e obiettivo futuro. Siate curiosi e non abbiate paura di esprimere voi stessi. Vi auguriamo di tornare sui banchi di scuola condividendo ogni giorno questa esperienza con i vostri compagni, insegnanti e la vostra famiglia affinché gettiate le basi del vostro solido bagaglio culturale ricco di conoscenze, competenze, esperienze, condivisioni, dialogo e ascolto. La vera ricchezza sarà di nuovo potervi confrontare e ascoltare camminando insieme lungo questo percorso di crescita che vi ha già messi a dura prova in questi ultimi due anni di crisi pandemica».

«Un caro augurio alle insegnanti e agli insegnanti che ogni giorno, insieme alle famiglie, si confrontano con una delle missioni più importanti da compiere: accompagnare i ragazzi verso l’autodeterminazione, la consapevolezza e l’autonomia offrendo loro tutti gli strumenti utili. Grazie ai dirigenti scolastici, personale ATA e tutti i collaboratori scolastici che lavorano costantemente per il funzionamento e l’organizzazione degli Istituti» conclude Perticaroli.