SENIGALLIA – Presentato il cartellone degli eventi che si terranno in questa estate 2021 sulla spiaggia di velluto. Poche le novità rispetto all’anno scorso: modificati nelle formule ma confermati i grandi eventi che da anni caratterizzano l’estate senigalliese, come il Summer Jamboree, il CaterRaduno che diventa CaterTour, gli XMasters e il festival del giallo a cui si aggiungono gli appuntamenti con la scienza di Fosforo, il festival organistico, la biennale di fotografia, le presentazioni di libri, i concerti, le mostre, la fiera di Sant’Agostino, gli spettacoli teatrali e i momenti dedicati ai più piccoli con Baracche e Burattini. E, come l’anno scorso, nulla da fare per i fuochi d’artificio e notte della rotonda: troppo alto il rischio di creare assembramenti non controllabili. La novità è invece il festival del fado con una tre giorni di concerti omaggio alla musica portoghese.

Dopo tante polemiche e un’attesa che, per le norme covid, si è protratta più del solito, è stato reso noto dunque il programma che Senigallia snocciolerà da questa sera, mercoledì 9 giugno, fino alla fine di settembre. Un programma intenso, con eventi a cadenza quotidiana che toccano anche i comuni delle vallate del Misa, Nevola e Cesano (scarica la brochure in pdf)

Partendo proprio dai grandi eventi, venerdì 18 e sabato 19 giugno farà tappa a Senigallia il CaterTour. Tornano dunque i momenti musicali e culturali di Caterpillar e Caterpillar Am: si inizia con il concerto all’alba, ormai una tradizione, quello delle ore 6 davanti la rotonda a mare con un ospite che non è stato ancora reso noto. Spazio poi al CaterChef, il game show condotto da Filippo Solibello e Marco Ardemagni con una sfida tra 12 gelaterie di Senigallia che realizzeranno ognuna un gusto speciale traendo spunto dal titolo delle edizioni passate del CaterRaduno. Il compito di decretare il migliore spetterà al voto della giuria presieduta da Paolo Brunelli e a quello del pubblico, che potrà esprimersi dal 10 al 17 giugno sulle pagine social di Feel Senigallia. Inseriti nella tappa senigalliese anche il Saverio Raimondo Live al teatro La Fenice e il talk “Salto di specie” sulla transizione ecologica, condotto da Sara Zambotti e Saverio Raimondo con le improvvisazioni musicali di Elianto e la partecipazione tra le altre di Rosa Maria Lucchetti, la cassiera della Coop di Pesaro aveva scritto una lettera molto toccante agli operatori sanitari impegnati in prima fila contro la lotta al covid tanto da ricevere l’onoreficenza di “Cavaliere al merito” dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Confermato anche il Summer Jamboree che si terrà dal 30 luglio all’8 agosto: una versione ridotta del noto festival della musica e cultura dell’America anni ‘50 che rivivrà con i numerosi concerti a ingresso gratuito in piazza Garibaldi, al cinema Gabbiano con la proiezione del documentario “Rock’n’roll Is A State Of The Soul”, alla rotonda con il “Walk in Tattoo” e al teatro La Fenice con l’immancabile serata di burlesque e cabaret.

Da sabato 17 a domenica 25 luglio spazio allo sport con la decima edizione degli XMasters, il festival delle attività sportive non convenzionali da osservare e da praticare. Oltre 40 eventi di 18 diverse discipline compreso il grande spettacolo del triathlon annunciato pochi giorni fa.

Non poteva mancare “Ventimilarighesottoimari in Giallo”, il festival del noir e del giallo civile che porterà il 20 luglio Gherardo Colombo a parlare della P2 e poi il 15 e 16 agosto spettacoli, libri e mostre a tema in vari luoghi del centro storico senigalliese. Si sposta a luglio – da venerdì 16 a lunedì 19 – anche Fosforo, la festa della scienza che porterà esperimenti e spettacoli in piazza Garibaldi per quattro giornate.

Tanti gli appuntamenti con la musica: oltre al Summer Jamboree, tornano infatti i concerti grazie alla 30esima edizione del Musica Nuova Festival (26 giugno-11 settembre) e alla 20esima del Festival organistico internazionale Città di Senigallia (15 luglio-26 agosto). Appuntamenti irrinunciabili a cui si affiancheranno il concerto di Raphael Gualazzi (9 agosto), la rassegna “Sotto le stelle del Jazz” (10-12 agosto) e la prima edizione del Festival internazionale del Fado de mar e dos portos promosso dal musicista Marco Poeta (30 giugno-1 e 2 luglio).

L’estate senigalliese potrà vantare anche numerosi appuntamenti per i più piccoli con la rassegna Ambarabà-Baracche e burattini (30 giugno-11 agosto), per gli amanti della filosofia con il festival di Epicuro (21-24 luglio). Confermati anche i giochi di D’Estate la Festa (15-16 agosto), la Fiera campionaria (21-30 agosto), la Fiera di Sant’Agostino (27-30 agosto) e la rievocazione storica de il Solenne Ingresso (3-4 settembre).