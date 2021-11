Senigallia, premio “Sciabica” 2021 alla memoria del medico Carlo Urbani

SENIGALLIA – Andrà alla memoria del dott. Carlo Urbani il premio “Sciabica” 2021 che l’omonima filodrammatica di Senigallia assegna dal 2004 ogni anno a un marchigiano che si è distinto in Italia o nel mondo. Dopo l’interruzione dell’anno scorso legata alla pandemia da Covid, il direttivo dell’associazione ha scelto di onorare la memoria del virologo di Castelplanio conferendogli il riconoscimento che viene assegnato a coloro che hanno rappresentato le Marche in tutti i campi, dallo sport alla cultura, dalla politica alla musica, o che hanno contribuito a far conoscere le peculiarità della regione, ovvero la “marchigianità”, in Italia ed all’estero.

Al medico che ha dato la sua vita per la scienza sono dedicate in Italia e nel mondo importanti strutture, molte in campo medico e sanitario. Ha ricevuto onorificenze tra le quali la medaglia d’oro “Benemerito della sanità pubblica”, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia, medaglia per la sanità del popolo del Vietnam. Nel 2003 è nata l’AICU, l’associazione Italiana Carlo Urbani Onlus, per dare continuità ai suoi progetti.

L’evento di premiazione, organizzato dalla Filodrammatica “La Sciabica” in collaborazione con la biblioteca comunale “L.Orciari”, si svolgerà domenica 21, ore 18, al teatro La Fenice di Senigallia. Interverranno: Vincenzo Varagona, giornalista RAI, Giorgio Marinelli, autore del libro “Carlo Urbani immagini e parole”, Roberto Gigli (AICU) e da Atlanta (USA) il dott. Guido Silvestri. Interventi musicali del maestro Elisa Bellavia. L’ingresso a teatro, con prenotazione posti (tel. 071-698046) è gratuito.

Nelle precedenti edizioni il premio “Sciabica” è stato assegnato, tra gli altri, a Laura Boldrini (2011), Elisa Di Francisca (2012), Giorgio Pegoli (2015) e Gastone Pietrucci (2016).