Terza edizione dell'inziaitiva che ha visto salire sul palco alla rotonda imprenditrici, docenti, sportive e rappresentanti delle forze dell'ordine - FOTO

SENIGALLIA – Impegno civile, talento, ma soprattutto attenzione al vissuto di donne che hanno raggiunto con dedizione importanti risultati in campo artistico, sportivo e professionale. Erano questi gli ingredienti di una suggestiva serata che si è svolta ieri alla rotonda a mare grazie al premio “Donna Penelope di Senigallia”.

Un’iniziativa giunta alla terza edizione, organizzata da Planet Communication e promossa col patrocinio del Comune di Senigallia, che ha permesso di dare risalto a storie vere, a racconti di quotidianità che si tramutano in esempi, in valori da trasmettere. L’idea è partita dallo scultore Gianni Guerra, autore della statua di Penelope che veglia sul lungomare di Senigallia: un emblema dell’amore, pazienza e dedizione che è anche oggetto di numerose fotografie, divenuta ormai un simbolo della città.

Ecco le donne premiate per impegno e talento

L’evento, condotto da Tunde Stift e Filippo Roma, ha visto premiate numerose figure che si sono distinte nel panorama cittadino, regionale e nazionale. «Un riconoscimento simbolico ma potente – ha spiegato la conduttrice – che mette in luce non solo i risultati raggiunti, ma la dedizione, la pazienza, la forza e il coraggio con cui queste donne portano avanti la loro missione, ciascuna nel proprio ambito. Quest’anno abbiamo voluto ampliare lo sguardo, premiando donne in carriera, nel sociale, nello sport, nella cultura, ma anche giovani ragazze che, con la loro storia, ci insegnano ogni giorno cosa significa non arrendersi mai».

Sul palco sono salite le rappresentanti delle forze dell’ordine Felicia Basilicata, capitana della compagnia carabinieri; Mabj Bosco, vicequestora al commissariato di polizia (ha ritirato per lei il premio l’ispettrice Miranda Mancini) e Barbara Assanti, comandante della polizia locale; Pamela Pasquinelli, imprenditrice nella grande distribuzione; Rossana Berardi, oncologa, docente universitaria ma anche direttrice della scuola di specializzazione in oncologia all’università politecnica delle Marche; Leonilda Carabotta, presidente dell’associazione San Vincenzo de’ Paoli; la comica Lucia Fraboni; Raffaella Piazzani, vicepresidente della lega Fibrosi Cistica Marche; la cantante lirica Serena Stronati; Claudia Paolinelli, personal trainer e preparatrice atletica; la giornalista Talita Frezzi; Simona Camponi, imprenditrice nel settore della ristorazione; la scrittrice e imprenditrice Serena Bacchiocchi; e Cecilia Pesaresi, anche lei imprenditrice e giovane titolare di un ristorante in città.

L’evento, aperto con l’esibizione delle ballerine della Pool Dance, si è concluso con la premiazione finale di miss Conero fashion: 15 le bellezze in gara che hanno sfilato durante la serata unendo eleganza, personalità e stile delle giovani miss. La tappa ufficiale del concorso ha rinnovato anche la collaborazione con le Patronesse del Salesi, promuovendo il prezioso impegno nel regalare sorrisi e assistenza ai bambini dell’ospedale pediatrico dorico.