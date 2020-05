Senigallia premiata con la bandiera blu per la spiaggia e per il porto

In un momento di incertezze, la riconferma del riconoscimento europeo per il litorale e per l'approdo turistico è un segnale importante per l'economia di tutta la città secondo il sindaco Mangialardi

SENIGALLIA – Ancora una “doppietta” per la città di Senigallia. Prendendo in prestito il termine dal mondo sportivo, così si potrebbe commentare il conferimento alla spiaggia di velluto della ventiquattresima bandiera blu per il lido e dell’ottavo riconoscimento per l’approdo turistico.

La bandiera blu d’Europa è un riconoscimento che premia sia la qualità delle acque marine e lacustri ma anche la rete di servizi rivolti alla cittadinanza e all’accoglienza turistica. Numerosi i criteri che l’organismo internazionale Fee (Foundation for Environmental Education) valuta per stilare una graduatoria in cui le Marche sono al quarto posto in Italia per quantità delle località premiate. Non sono solo paesaggistici: tra questi criteri ci sono anche la raccolta differenziata, la gestione del verde urbano e la presenza di piste ciclabili.

La consegna, quest’anno in modalità virtuale data la situazione sanitaria attuale, del vessillo è avvenuta questa mattina, 14 maggio, con un collegamento con la Rotonda a mare: da un lato il presidente della Foundation for Environmental Education, Claudio Mazza, e l’ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante generale della Guardia costiera nazionale; dall’altro il sindaco Maurizio Mangialardi, il vicesindaco Maurizio Memè e il responsabile regionale di Eco School Marche, Camillo Nardini.

Date le molteplici incognite della stagione estiva e balneare 2020 a causa della crisi sanitaria, il conferimento della bandiera blu per la spiaggia e di quella per l’approdo turistico rappresenta un elemento importante per tutta l’economia senigalliese. Ne è convinto il sindaco Mangialardi, il quale ha affermato che «in questo momento così difficile e complicato, la conferma della Bandiera Blu per le nostre spiagge e per il Porto della Rovere è un fatto estremamente significativo. Anzitutto perché rappresenta un marchio di qualità fondamentale per chi opera nel settore turistico. Infatti, in un quadro complessivo dominato dall’incertezza, ciò rappresenta un punto fermo che dà forza e fiducia. Dopodiché, ricevere questo riconoscimento per il ventiquattresimo anno consecutivo, l’ottavo per quanto riguarda gli approdi turistici, è la testimonianza che qui è stato fatto qualcosa di davvero importante e duraturo, che nessun virus potrà mai cancellare».