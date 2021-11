Preleva alle Poste da carte rubate a Senigallia: denunciato un giovane romano

Un 20enne è finito nei guai per aver utilizzato le tessere rubate sul lungomare Mameli dopo un furto su un'auto in sosta

SENIGALLIA – Prima il furto del portafogli dalla vettura in sosta, poi il prelievo di denaro dalle carte trafugate. Così è stato svuotato il conto, l’estate scorsa, di una donna di Senigallia. Le indagini sono proseguite e proprio in questi giorni i carabinieri hanno denunciato il responsabile.

Il 4 luglio scorso ladri ancora ignoti hanno commesso un furto su un’autovettura parcheggiata sul lungomare Mameli di Senigallia. Nel corso del furto è stato rubato un portafogli contenente una carta Poste Pay e una carta deposito Poste Italiane. La proprietaria ha denunciato il furto presso la stazione locale dei carabinieri.

Le indagini sono proseguite verificando che, subito dopo il furto, le carte rubate sono state utilizzate presso un postamat in zona Cesano per effettuare prelievi e versamenti per circa 2100 euro su un conto di un 20enne di Roma. Le immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza del postamat hanno avvalorato i sospetti sul giovane, classe 2001, che è stato denunciato alla procura della Repubblica di Ancona per ricettazione e utilizzo illecito di carta di credito.