Pregiudicato arrestato dalla polizia a Senigallia

SENIGALLIA – Oltre 85 persone e 50 veicoli sono finiti nella rete dei controlli nel fine settimana degli agenti del commissariato cittadino. Controlli che hanno portato all’arresto di un pregiudicato, all’allontanamento di una persona e alla segnalazione in prefettura di due giovani per possesso di droga.

L’arresto ha riguardato un 55enne senigalliese che, qualche anno fa, si era reso responsabile di numerosi gravi reati a Senigallia e nella provincia di Ancona, che andavano dalla detenzione di stupefacenti all’estorsione al porto abusivo di armi. È stato portato al carcere di Ancona per scontare una pena di oltre sette anni di reclusione, dopo un provvedimento di carcerazione al termine di tutti i gradi di giudizio.

Nella serata di ieri sono stati visti due giovani in una via periferica dell’interno senigalliese, fermi a bordo strada, che alla vista dell’auto della Polizia tentavano di nascondersi. Immediato il controllo ai due 20enni del posto, apparsi nervosi perché in possesso di marijuana e del materiale per l’uso. Oltre al sequestro, è scattata la segnalazione alla Prefettura in qualità di assuntori.

L’allontanamento ha interessato invece un giovane, già tratto in arresto e denunciato per spaccio di stupefacenti. Nei suoi confronti il questore di Ancona ha emesso il provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Senigallia per tre anni.