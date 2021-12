Pregiudicato allontanato da Senigallia grazie ai controlli rafforzati delle festività

Un 30enne senza fissa dimora è stato trovato alla stazione assieme ad altri giovani con precedenti penali: foglio di via per tre anni da parte del questore dorico

SENIGALLIA – Foglio di via obbligatorio per un 30enne pregiudicato. L’uomo è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria dagli agenti del Commissariato di Senigallia durante uno dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione contro la diffusione del contagio da covid-19.

Durante le attività che il questore di Ancona ha disposto proprio per il periodo delle festività, solo nella spiaggia di velluto sono state controllate ieri, 28 dicembre, oltre 200 persone, una decina di esercizi commerciali e alcune aree molto frequentate dai cittadini. Controlli che hanno riguardato soprattutto, ma non solo, il possesso della certificazione verde “green pass”, base e rafforzato.

All’interno della stazione ferroviaria gli agenti hanno notato diversi giovani che, alla vista dei poliziotti, tentavano di allontanarsi. Nel gruppo, identificato dagli operatori, c’erano molti giovani, alcuni di essi con precedenti penali. Tra loro anche un 30enne senza fissa dimora, già denunciato ed arrestato in diverse occasioni dagli agenti del Commissariato di Senigallia sempre per fatti riguardanti lo spaccio di stupefacenti.

L’uomo non è riuscito a giustificare la sua presenza a Senigallia né come mai si trovasse in compagnia degli altri giovani, alcuni dei quali con precedenti per droga. Stessa situazione riscontrata pochi giorni fa, quando era stato controllato in centro ancora una volta in compagnia di connazionali anche loro con pregiudizi penali di vario genere.

Da qui è dunque iniziato l’iter che ha portato al provvedimento del questore di Ancona di divieto di ritorno nel territorio del comune di Senigallia per tre anni nei confronti dell’uomo che, diffidato, se verrà trovato ancora sulla spiaggia di velluto senza preventiva autorizzazione, sarà denunciato.