Un positivo nella scuola a Castelleone di Suasa: due classi in quarantena

CASTELLEONE DI SUASA – Sono due le classi della scuola secondaria di I grado “Lorenzo Mancinelli” di Castelleone in quarantena per un caso di positività al covid-19. Il caso è stato scoperto dal dipartimento di prevenzione che ha contattato l’istituto comprensivo di Corinaldo (di cui fa parte il plesso di Castelleone) e il Comune per i provvedimenti del caso, tra cui l’informativa alla popolazione.



Il primo è stato appunto la messa in quarantena delle classi seconda e terza della scuola Mancinelli fino a giovedì 21 gennaio compreso e la sanificazione straordinaria dei locali scolastici. Il secondo passo è l’attivazione per gli alunni di queste due classi della didattica digitale integrata, mentre per la prima classe rimarrà la didattica in presenza.



Infine, l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’ “Equipe territoriale medici collina”, ha organizzato uno screening gratuito e volontario per tutti gli alunni delle classi interessate, che si svolgerà nella giornata di sabato 16 gennaio, domani, nella palestra a fianco della scuola primaria di Castelleone di Suasa.



Cresce dunque l’apprensione in paese per il rischio di diffusione del covid-19: già erano 5 i positivi, tra i comuni con il più basso numero di contagiati dell’intera provincia di Ancona: ma oltre al timore si rafforza anche la risposta delle istituzioni con uno screening immediato, la messa in quarantena delle persone a rischio e la sanificazione dei locali.