Ponte sul Nevola, sospesa la circolazione: prima i lavori poi la nuova infrastruttura

La Provincia di Ancona si occuperà di ripristinare la circolazione con dei lavori sulle fondamenta in attesa di un rifacimento completo che costerà oltre 1,3 milioni di euro

TRECASTELLI – Un nuovo ponte sul Nevola per Passo Ripe ma, prima, lavori di consolidamento per ripristinare la viabilità. Lo annuncia il sindaco del Comune di Trecastelli, Marco Sebastianelli, al termine di un incontro con la Provincia di Ancona che ha stanziato oltre un milione di euro per l’infrastruttura.

Il provvedimento. L’ente provinciale ha emanato un’ordinanza per la sospensione della circolazione di tutte le categorie di veicoli sul ponte del fiume Nevola, su cui passa la strada provinciale 14 Jesi-Monterado, che collega la località Passo Ripe con la sp. 12 e la sp.360, con Ostra, Senigallia e Corinaldo. Il motivo è legato allo stato delle fondazioni di una pila.

Nel corso dell’anno 2019 la Provincia di Ancona aveva già destituito un’ordinanza al fine di limitare il traffico ai mezzi pesanti nell’infrastruttura a seguito alle condizioni tecnico-funzionali.

Dall’ordinanza al tavolo di concertazione. L’amministrazione di Trecastelli ha avviato un tavolo di confronto con la Provincia di Ancona, per affrontare la questione relativamente all’infrastruttura e all’importante arteria stradale. Da quei tavoli è emersa prima la necessità di lavori immediati e poi di un rifacimento complessivo.

Soddisfatto il primo cittadino di Trecastelli: Con grande collaborazione la Provincia di Ancona ha affrontato una questione così importante per il nostro territorio, finanziando nel proprio bilancio l’intervento per la realizzazione del nuovo ponte – spiega Sebastianelli annunciando anche un importo che sfiora il milione e 300 mila euro.

Inoltre si attiverà sin da subito per l’intervento sulla fondazione, in modo da ripristinare la viabilità in attesa della realizzazione del nuovo ponte.