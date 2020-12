Ponte II Giugno, off limits via portici Ercolani: arrivano le travi

SENIGALLIA – Via Portici Ercolani chiusa per quattro giorni (9-10 / 16-17 dicembre) per velocizzare i lavori per il nuovo ponte II Giugno. È quanto rende noto il Comune di Senigallia tramite il comando della Polizia Locale.

Sarà infatti emanata un’apposita ordinanza di regolamentazione del traffico sulla porzione di via portici Ercolani compresa dall’intersezione con via F.lli Bandiera a via O. Manni valida dalle ore 9 di mercoledì 9 fino a tutta la giornata di giovedì 10 dicembre e, in maniera analoga, per il 16 e 17 dicembre prossimi.

Lo scopo è quello di ampliare l’area del cantiere per garantire lo spazio di manovra necessario alla movimentazione delle grosse travi che costituiranno il nuovo ponte II Giugno completamente in acciaio. Saranno saldate e assemblate sul posto per cui non sarà possibile transitare sulla via. Un ulteriore disagio per il centro storico di Senigallia ma con la consapevolezza che sono gli ultimi “sforzi” per velocizzare la realizzazione della nuova e più sicura infrastruttura.

Velocizzazione che risponde all’esigenza di terminare il cantiere per natale, e recuperare quindi il tempo perso con lo stop dopo il rinvenimento di ben 11 ordigni bellici della seconda guerra mondiale.

Nello stesso periodo, rende noto sempre la polizia locale, sarà reso transitabile a tutti i veicoli (anche senza permesso) il transito nella zona a traffico limitato di via fratelli Bandiera. Inoltre, il mercato del giovedì si svolgerà regolarmente. La raccomandazione è di non attraversare il centro storico in auto se non per esigenze inderogabili e comunque di prestare la massima attenzione alla segnaletica che sarà installata.