Ponte Garibaldi, ancora due anni di attesa a Senigallia

SENIGALLIA – Sarà una passerella ciclopedonale a ripristinare il collegamento tra la zona stadio Bianchelli e piazza Garibaldi. Sarà realizzata nei prossimi mesi in modo da poter essere utilizzata da giugno, in tempo per l’estate. Questa la promessa che è stata fatta all’amministrazione comunale senigalliese dopo i sopralluoghi che il personale tecnico comunale e la giunta Olivetti ha effettuato nei giorni scorsi presso il ponte Garibaldi assieme ai funzionari della Regione Marche e del Consorzio di Bonifica.

Nel frattempo è partita anche la progettazione della demolizione e della successiva ricostruzione di ponte Garibaldi, chiuso al transito anche pedonale dopo l’alluvione del 15 settembre scorso. Un disagio per i cittadini, costretti ad allungare enormemente per poter arrivare nella città antica, un danno economico rilevante per le attività commerciali della zona di piazza Garibaldi e dei portici Ercolani.

E la tempistica non verrà in aiuto: la passerella, di cui tanto si è parlato, dovrebbe essere pronta per l’inizio dell’estate – ma poi anche per ponte “Angeli dell’8 dicembre 2018” ci furono vari ritardi e aprì alle auto solo nell’ottobre 2021 – mentre prima di vedere il nuovo ponte Garibaldi potrebbero passare almeno due anni, come spiegato dall’assessore ai lavori pubblici del Comune di Senigallia Nicola Regine.

Le risorse, sia per il ponte che per la passerella, saranno quelle statali: si tratta infatti di parte dei 400 milioni che il governo ha annunciato a fine 2022 e stanziato con la legge di bilancio. A demolire il ponte ci penserà il Consorzio di bonifica che si occuperà di realizzare anche la passerella mentre per la ricostruzione si dovrà appaltare il lavoro.