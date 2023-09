Polpette avvelenate vicino a un centro cinofilo di Senigallia, indaga la Polizia

SENIGALLIA – Ancora un ritrovamento di polpette che si sospetta siano avvelenate vicino alla sede di un’associazione cinofila. Il rinvenimento è di ieri mattina, domenica 17 settembre, intorno alle ore 7, quando il titolare dell’attività ha allertato la Polizia senigalliese chiedendo un sopralluogo.

Gli agenti della volante del Commissariato cittadino si sono recati presso la struttura e hanno registrato i primi dati: le polpette – realizzate con salsiccia e con pezzi di sostanza di colore verde/azzurro, che si suppone essere un veleno anti lumaca – erano state sparse davanti al cancello d’ingresso della struttura e lungo la strada attigua.

Le polpette sono state consegnate ai competenti organi sanitari per le analisi del caso.

La Polizia è però sulle tracce del responsabile (o dei responsabili) del gesto: sono infatti in corso le attività per l’identificazione degli autori innanzitutto con la verifica delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona che riprenderebbero anche l’area del ritrovamenteo delle polpette.

Secondo quanto riferito alla Polizia, l’attività non avrebbe ricevuto in passato minacce o trovato altri “bocconi” simili. Gli accertamenti stanno riguardando anche alcune persone che avrebbero avuto in passato discussioni col titolare dell’attività: la pista non sembra essere direttamente collegata con il centro cinofilo ma, al momento, non può essere esclusa.