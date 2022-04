Poliziotti in classe a Senigallia e Trecastelli per diffondere la cultura della legalità

Gli agenti del Commissariato entrano negli istituti scolastici per parlare davanti ai giovani studenti di primarie e secondarie. Toccati i temi del bullismo, stupefacenti ma anche dell'utilizzo consapevole dei dispositivi informatici

SENIGALLIA – Ancora incontri con gli studenti per il personale della Polizia di Stato impegnato nel progetto “Pretendiamo legalità”. Nell’iniziativa del Dipartimento di pubblica sicurezza e del Ministero dell’istruzione sono rientrate sia le giornate con gli alunni dell’istituto Panzini, circa 300 quelli che vi hanno presenziato, sia quelle alla scuola secondaria di primo grado A.Belardi dell’istituto comprensivo Senigallia Sud e all’istituto comprensivo “Nori de’ Nobili” di Trecastelli.

Gli agenti del Commissariato di Senigallia hanno incontrato circa 70 studenti della Belardi: sono stati trattati i temi relativi alle attività svolte dalla Polizia di Stato – tra cui rientrano il contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, nonché i temi sull’uso della droga e degli alcolici – ed all’uso consapevole degli strumenti elettronici.

La diffusione di una cultura della legalità ha coinvolto anche alcune classi della primarie dell’Istituto Comprensivo “Nori de’ Nobili” di Trecastelli. I giovanissimi di quest’ultima scuola sono stati molto entusiasti dell’incontro con i poliziotti, partecipando con vivacità, curiosità ed interesse. Tra le domande poste, anche come si svolgono le indagini di polizia e le conseguenze per coloro che compiono un reato. Altri incontri avverranno durante l’anno scolastico, per una diffusione quanto più capillare possibile sui temi del rispetto delle regole della civile convivenza.