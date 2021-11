Polizia in piazza Roma a Senigallia contro la violenza sulle donne

Uomini e donne del Commissariato cittadino hanno incontrato molte persone per spiegare con quali strumenti si affrontano certe drammatiche situazioni e come prevenirle

SENIGALLIA – Agenti in piazza Roma, nonostante la pioggia, per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il personale del Commissariato di Senigallia è stato impegnato nella mattinata del 25 novembre in una delle varie iniziative organizzate per sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica di stretta attualità.

Gli agenti, sia uomini che donne, sono entrati in contatto con persone di varie fasce d’età e di entrambi i sessi per far capire il senso dell’iniziativa ma anche per spiegare quali sono gli strumenti con cui si affrontano le situazioni di violenza che vedono come vittime le donne.

Le donne e gli uomini della Polizia di Stato, nell’occasione, hanno fornito anche una brochure, edita dal Dipartimento della pubblica sicurezza – direzione centrale anticrimine, nella quale sono state analizzate la gravità e la diffusione del fenomeno, fornendo i relativi numeri e ponendo l’attenzione su tutti gli aspetti che entrano in gioco quando si verificano simili episodi di violenza. Tra le altre cose, vi sono riportati alcuni preziosi consigli per prevenire fatti ancor più gravi ed eventualmente affrontarli con gli strumenti legislativi oggi in vigore.

Tra le persone, molto interesse è stato mostrato da ragazzi e ragazze, segno di una nuova consapevolezza che sta maturando sul tema: un fatto importante proprio per la delicatezza del fenomeno che coinvolge fasce sempre più giovani di popolazione.