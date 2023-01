Senigallia, denunciata anche la complice della tentata rapina al centro commerciale

SENIGALLIA – Identificata la complice dell’uomo che, lo scorso dicembre, ha messo in atto un furto al centro commerciale Il Maestrale, zona Cesano. Nell’immediatezza era stato riconosciuto un 24enne con un passato contraddistinto da diversi reati e pregiudizi, ma della seconda persona che era con lui si erano perse le tracce. Grazie alle indagini della Polizia di Senigallia, è stato possibile dare un nome e un volto a quella figura, oggi denunciata per tentata rapina.

I due si erano recati, all’inizio dello scorso dicembre, nel supermercato presente all’interno del centro commerciale dando l’impressione di essere una normalissima coppia che doveva fare spesa. Il loro fare sospetto ha però allarmato il personale della sicurezza interna che ha prima tentato di fermarli e poi allertato il 112. Vistisi scoperti i ladri si sono divisi e l’uomo ha abbandonato la refurtiva, consistente in due borse piene di oggetti e alimenti per un importo di oltre 1000 euro.

Nel tentare di recuperare il bottino dalle mani dei vigilantes, era nata una colluttazione: le guardie private erano dovute ricorrere alle cure sanitarie mentre il ladro se la dava a gambe (la donna l’aveva già fatto) dopo l’aggressione. La volante della Polizia ha perlustrato la zona senza però riuscire a trovarli. Due giorni dopo l’uomo – identificato attraverso la videosorveglianza in un 20enne autore di diversi furti e già destinatario di diversi fogli di via per reati contro il patrimonio – era stato arrestato in Romagna per un furto in altro centro commerciale, dove ha provato a trafugare anche lì senza successo merce per diverse migliaia di euro.

Le indagini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Senigallia sono proseguite per identificare anche la donna che era con il 24enne: si tratta di una 20enne dell’est Europa, già denunciata per diversi episodi di furti commessi all’interno di esercizi commerciali. Il risultato è che ha collezionato l’ennesima denuncia, questa volta per il reato di concorso in tentata rapina; nel frattempo sono state avviate anche le procedure per il provvedimento del divieto di ritorno nel territorio del comune di Senigallia per tre anni.