La politica torna a incontrare i cittadini: serie di appuntamenti a Trecastelli

Riparte, dopo la pausa covid, il tour dell'amministrazione comunale per parlare di bilancio, opere pubbliche, cultura e servizi sociali e ricevere suggerimenti dalla cittadinanza

TRECASTELLI – Sarà un giugno particolarmente intenso per quanto riguarda la politica sul territorio. L’amministrazione comunale di Trecastelli ha programmato, infatti, una serie di incontri pubblici per confrontarsi con i cittadini, condividere alcuni progetti riguardanti la città e il territorio, ma soprattutto per ascoltare suggerimenti e idee.

«Gli appuntamenti nel territorio – interviene il sindaco Marco Sebastianelli – rappresentano un prezioso strumento di confronto tra l’amministrazione e la cittadinanza. Negli anni precedenti, a causa delle limitazioni imposte dal Covid-19, per un lungo periodo non è stato possibile realizzare incontri pubblici. Tuttavia, al fine di avere comunque un confronto con i cittadini, l’amministrazione si è recata nelle singole località con il mezzo comunale “Chiamabus” per recepire le esigenze di ogni territorio».

Quest’anno le cose andranno diversamente e si tornerà a parlare vis à vis. Ecco date e luoghi del ciclo di incontri:

Lunedì 12 giugno ore 21 – Ponte Rio – Centro Sociale, viale I maggio;

Mercoledì 14 ore 21 – Passo Ripe – Circolo ANSPI;

Lunedì 19 ore 21 – Castel Colonna – Piazza Leopardi;

Martedì 20 ore 21 – Monterado – Piazzetta del Teatrino;

Lunedì 26 ore 21 – Brugnetto – Teatro Parrocchiale;

Mercoledì 28 ore 21 – Ripe – Pro Loco Ripe.

Tra i temi che verranno discussi, ampio spazio sarà riservato all’illustrazione del piano dei lavori e delle opere realizzate e da realizzare nei prossimi mesi, tra cui gli interventi sugli edifici scolastici e sulla rete stradale. Verranno analizzati gli aspetti legati al bilancio e alla tassazione locale. E ancora, si parlerà degli argomenti di carattere socio-culturale con un riassunto di eventi, mostre e iniziative in programma, senza dimenticare scuola, giovani e servizi sociali.