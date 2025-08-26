Naturismo, l’impegno di Alleanza Verdi Sinistra per arrivare a una legge regionale nelle Marche

SENIGALLIA – Le recenti polemiche sulla presenza dei nudisti nell’area del Cesano hanno rinvigorito un incendio mai spento del tutto. Sebbene l’area tra Senigallia e Marotta sia da decenni frequentata da chi prende il sole integrale tanto da essere finita in alcuni siti specifici di naturismo con tanto di mappe geolocalizzate, un’autorizzazione formale non è mai arrivata. E qui la politica entra in gioco.

Da tempo la richiesta è stata avanzata al Comune di Senigallia per quanto riguarda il tratto che va dall’edificio diroccato fino alla foce del fiume ma risposte positive non ve ne sono state. La tolleranza finora avuta di fatto ha relegato chi pratica naturismo in una sorta di abusivismo più o meno consapevole. Eppure, una ventina di anni fa qualche passo in avanti era stato fatto. Lo ricorda Marco Lion, ex parlamentare dei Verdi, che nel 2001 portò in discussione una proposta di legge sul naturismo alla Camera mentre Turroni (Verdi) fece altrettanto in Senato. L’iter si bloccò poi per la fine della XIII legislatura, come poi avvenuto in altre occasioni già dal 1993 e fino al 2015.

Anche a Senigallia si era provato a fare qualcosa. Nel 2001 la prima giunta guidata da Luana Angeloni approvò un piano degli arenili in cui era prevista un’area naturista, previsione poi non rinnovata nel secondo mandato. Poi più nulla, ricorda ancora Lion.

Ora a dare man forte all’azione dell’associazione naturista italiana ci pensa il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra di Senigallia e di Europa Verde che hanno raccolto l’appello di A.N.Ita perché si arrivi a una legge regionale. La materia è comunque lasciata in mano alle amministrazioni comunali che possono con i propri piani spiaggia individuare le aree più idonee per praticare il nudismo.

Dal punto di vista legislativo Andrea Nobili, candidato di Alleanza Verdi Sinistra per la provincia di Ancona alle prossime elezioni regionali che si terranno il 28 e il 29 settembre 2025, e Gianluca Carrabs, candidato AVS per la provincia di Pesaro, hanno promesso il loro impegno. Una legge regionale che possa per Carrabs indicare le modalità di individuazione delle aree e regolare il fenomeno, «oltre che dare un servizio a quanti praticano il naturismo e che oggi si sentono degli abusivi. La pratica non lede dal punto di vista giuridico né sociale, non è uno scandalo e ci attiveremo per dare una risposta concreta. Non capiamo quindi i tabù o i cliché». «Se in Veneto, regione che non è certo retta da anarco-insurrezionalisti, già dieci anni fa si è arrivati a una legge regionale, ce la possiamo fare anche noi» gli fa eco Nobili, «magari trasformandola in una leva economica».

Oltre alla questione sociale, morale e normativa ce n’è anche una ambientale: dal gruppo Avs di Senigallia sollevano la problematica della speculazione a cui potrebbe essere soggetta l’area – nonostante sia esondabile con rischio molto elevato ‘R4’, come segnalato dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale – dopo il recente interessamento da parte di un imprenditore locale. «La comunità deve interessarsi della questione anche perché potrebbe essere la via per preservare l’alveo fluviale da speculazioni edilizie», segnala Cristian Guidi. «Serve una forte sensibilità ambientale, naturalista e armonica».