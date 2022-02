Solidarietà al tempo del covid: arriva il tampone sospeso

TRECASTELLI – Dopo il caffè sospeso, arriva il tampone sospeso. L’iniziativa è dei volontari delle Brigate Volontarie per l’Emergenza – Marche che da oggi, sabato 12 febbraio, attivano questo servizio di fornitura di tamponi antigenici rapidi fai da te e certificati a favore della popolazione in stato di necessità.

Cala il poker l’odv che nella sede in viale Paci 2, a Monterado di Trecastelli, ogni sabato distribuisce già cibo, vestiti e beni di prima necessità. Ora arriva anche il servizio di fornitura dei tamponi antigenici rapidi fai da te: verranno distribuiti gratuitamente ogni sabato, dalle ore 10 alle ore 12, assieme alle schede con le indicazioni sanitarie elaborate dal personale medico dell’associazione.

Inoltre, per chi avesse bisogno di un tampone antigenico certificato per certificare la malattia e la guarigione da covid-19, le Brigate offrono la possibilità di eseguirlo gratuitamente in collaborazione con la farmacia Benigni in viale Umberto I n.25 a Ripe di Trecastelli.

Per noi salute, cura delle persone e dell’ambiente sono diritti da difendere e far crescere – sostengono i responsabili dell’associazione. Per usufruire di questa opportunità è necessario entrare in contatto con i volontari chiamando il numero 353.4183.476: saranno loro a provvedere a una prima valutazione del bisogno e a gestire la prenotazione.

Informazioni: 3534183476 – brigatevolontariemarche@gmail.com