Poche mascherine in centro storico, scatta la prima multa

SENIGALLIA – Ancora controlli per l’utilizzo delle mascherine nei luoghi di incontro serali e nelle piazze della movida senigalliese. Controlli partiti all’insegna del dialogo ma che son giunti ora alle sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole per evitare l’aumento dei contagi da covid-19.

Stavolta è toccato al titolare di un pub in zona portici Ercolani, in pieno centro storico di Senigallia, vedersi recapitare la multa da 400€ dai carabinieri perché un dipendente non indossava la mascherina, ormai da giorni obbligatoria per tutti sia nei luoghi chiusi che all’aperto.

L’episodio è avvenuto sabato sera, durante i capillari controlli in centro storico da parte dei militari guidati dal capitano Ruberto, ma altre iniziative sono state prese anche dalla polizia locale.

Quest’ultima continua con la sua opera di dialogo e convincimento sull’opportunità di indossare le mascherine a scopi cautelativi per la propria e altrui salute, oltre che per il rispetto delle norme. Tanti i giovani che le tengono in tasca senza indossarle, pronti solo in caso di controlli.

In questi casi il pattugliamento e il redarguire verbalmente i trasgressori ha permesso, secondo il comandante Brunaccioni, di tenere alta l’attenzione sul tema mascherine, mentre è più difficile far capire e far ricordare il concetto di distanziamento sociale. Nei locali e fuori all’aperto, il metro di sicurezza è quasi un optional.