Pnrr e gal, due milioni di euro per Belvedere Ostrense

Preziosi fondi per la riqualificazione della pineta di largo Tosi, dell’asilo nido in via Orti e del centro di aggregazione in piazza san Pietro

BELVEDERE OSTRENSE – Buone nuove per il paese stretto tra la vallesina e la valmisa. La continua ricerca di finanziamenti extra comunali sta portando altri frutti, economicamente succosi, ben 2 milioni di euro, con cui poter riqualificare zone e servizi.

A darne notizia è l’assessore Luca Baldi (in FOTO) che spiega come dal piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) arriveranno 1.706.400 euro con cui procedere alla demolizione e ricostruzione dell’asilo nido in via Orti.

Due invece gli interventi possibili grazie al Gal (Gruppo di azione locale) Colli Esini: 139.734 euro saranno impiegati per la riqualificazione dell’area pedonale di largo Tosi a ridosso delle mura castellane, comunemente chiamata dai belvederesi “Pineta”, mentre dalla stessa realtà sono in arrivo 157.221 euro per la riqualificazione del centro di aggregazione sociale in piazza San Pietro.