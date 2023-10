Più sicurezza per i pedoni a Senigallia grazie ai nuovi attraversamenti luminosi

Nuovi dispositivi sono stati installati lungo la strada statale Adriatica ma non saranno gli unici: giunta al lavoro per reperire altre risorse e migliorare la visibilità delle persone in strada in altri punti critici della città

SENIGALLIA – Tre nuovi attraversamenti pedonali luminosi sono entrati in funzione da mercoledì 11 ottobre lungo la statale Adriatica nord, nel tratto che prende il nome di via R.Sanzio. Sono stati installati in corrispondenza degli incroci con via Traversa Cesano, via Goldoni (Villa Torlonia) e via Gioberti (chiesa della Pace).

La scelta dell’amministrazione comunale – dopo segnalazione dei cittadini – è ricaduta su alcuni punti critici per quanto riguarda l’attraversamento pedonale di una strada trafficata come la statale, molto utilizzati soprattutto d’estate per raggiungere il lungomare Mameli e la spiaggia e in punti dove non è possibile realizzare sottopassi pedonali.

Lo scopo di questi dispositivi è quello di aumentare la visibilità, soprattutto in orari notturni o in condizioni meteorologiche non ottimali, la presenza eventuale di persone sulle strisce pedonali. In questi tre anni di amministrazione Olivetti ne sono già stati installati diversi in varie zone della città: da via Capanna (angolo via Rosmini) a viale Leopardi (incrocio via Petrarca), da viale dei Pini alla statale (incrocio con via U.Bassi), da via Arceviese (Borgo Bicchia) a via Corinaldese (Borgo Ribeca) fino a Marzocca sul lungomare Italia e in via G.Garibaldi (all’incrocio con via del Campo Sportivo).

Nei giorni prossimi altri attraversamenti pedonali luminosi saranno installati sempre lungo la strada statale 16 Adriatica: uno in corrispondenza di Prima Strada a Cesano, uno in corrispondenza di via Terni (all’altezza del supermercato Lidl), infine uno all’altezza di via Grosseto. L’iniziativa rientra nell’ambito di un programma di miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale all’interno del territorio comunale di Senigallia, e sempre in tale ambito è previsto un nuovo lotto di dispositivi che verranno installati lungo lo Stradone Misa, via Giordano Bruno e altri punti critici della spiaggia di velluto.