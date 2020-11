Pistola e machete in casa a Senigallia, 19enne in carcere a Montacuto

SENIGALLIA – Dal sospetto che in casa potesse nascondere una pistola rubata alla scoperta di altre due armi e di stupefacente. Così ieri, 4 novembre, è stato arrestato un 19enne di Senigallia grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri in un edificio di Marzocca.

Il controllo è scattato nella mattinata: i militari avevano il fondato sospetto che fosse nascosta nell’abitazione del giovane in via Posillipo una pistola rubata, la cui denuncia di furto era stata fatta nella notte. Durante la perquisizione è stata trovata dietro la lavatrice, occultata dentro un calzino, la Glock con con tre proiettili ma non solo.

Dentro un armadio in camera da letto è saltato fuori anche un machete con una lama da 15 cm, metre sotto il letto era nascosto un coltello da cucina in acciaio, con lama da 20 cm. Come se non bastasse, in possesso al giovane sono stati trovati anche 4,15 grammi di hashish.

Da qui l’arresto per detenzione abusiva di armi e ricettazione. Tutti i materiali sono stati posti sotto sequestro e il 19enne è finito in carcere a Montacuto. La convalida arriverà con rito ordinario, mentre per il quantitativo di droga rinvenuto è partita la segnalazione alla prefettura in qualità di assuntore.