Pista ciclabile, in commissione si parla del doppio senso di marcia

Riunione dei consiglieri per discutere sul mantenimento dei parcheggi e sull'istituzione del senso unico, come già avvenuto per altri tratti di lungomare a Senigallia

SENIGALLIA – La pista ciclabile sul lungomare Da Vinci torna in commissione. Si riunirà infatti domani, mercoledì 29 gennaio, l’organismo consiliare che ha competenza in materia di urbanistica per discutere del progetto di prolungamento che sta facendo parlare mezza città. Al centro della riunione della II commissione – convocata alle ore 17:30 dal presidente Mauro Gregorini nella sala polivalente del palazzo La Nuova Gioventù in viale Leopardi – c’è l’approfondimento sul progetto della pista ciclabile richiesto dai consiglieri Perini (Progetto in Comune), Mandolini e Santarelli (gruppo misto).

Tra i temi che saranno discussi c’è quello relativo al mantenimento del doppio senso di circolazione sul lungomare Da Vinci interessato dai lavori per la pista ciclabile ormai nota come “Ciclovia Adriatica”, condivisa con i comuni di Fano e Mondolfo, da realizzare in parte con fondi comunali e in parte con risorse derivate da fondi POR FESR 2014/2020. Alcuni residenti ed esercenti della zona del Ciarnin hanno infatti protestato all’idea che venga istituito il senso unico con direzione di marcia nord-sud perché, di fatto, costringerebbe gli interessati a percorrere 4 km in più ogni volta che devono uscire di casa o dall’attività per potersi recare verso il centro città o verso nord.

La pista ciclabile a Senigallia sul lungomare Marconi

Tutto questo è contenuto nell’ipotesi progettuale elaborata dagli uffici comunali in modo da consentire il mantenimento dei parcheggi lato monte, come già avvenuto sul lungomare Alighieri e Marconi. Da parte del sindaco Maurizio Mangialardi e dell’assessore ai lavori pubblici Enzo Monachesi è rimasta ferma per il momento la convinzione che il senso unico sia la soluzione migliore perché appunto consente di lasciare gli stalli di sosta per le auto, vitali sia ai residenti sia alle attività turistico-ricettive; in caso i commissari valutassero come indicato da alcuni residenti ed esercenti di mantenere il doppio senso di marcia, bisognerebbe sacrificare i parcheggi anche lato monte poiché le norme europee per la sicurezza in materia di viabilità sulle strade con piste ciclabili impongono delle distanze minime su cui il Comune non potrebbe derogare.

I lavori della commissione possono essere seguiti in diretta streaming sulla piattaforma digitale senigallia.halleymedia.com.