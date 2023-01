Piscina Saline, ancora problemi: cede il controsoffitto

SENIGALLIA – Impianti sportivi cittadini ancora alle prese con cedimenti e crolli. Questa volta è toccato alla piscina delle Saline essere temporaneamente chiusa per il cedimento del controsoffitto nello spogliatoio maschile. Un episodio che non ha visto, per fortuna, alcun ferito ma che riporta alla luce della ribalta la questione della sicurezza delle strutture sportive di Senigallia, dopo i casi degli anni scorsi.

Prima la palestra della scuola secondaria di primo grado Marchetti con il cedimento di tutto il controsoffitto, poi di nuovo la piscina delle Saline con la caduta in acqua di due bocchette per l’aerazione, ieri lunedì 9 gennaio, il nuovo episodio.

Impianti sportivi: la piscina comunale alle Saline di Senigallia

Dopo l’evacuazione, è stato dato l’annuncio, un po’ generico, dalla stessa società che gestisce l’impianto per conto del Comune: «A seguito di un’improvvisa problematica verificatasi all’interno dell’impianto, la Piscina Saline dalle ore 17.30 odierne (di ieri 9 gennaio, Ndr) resterà chiusa al pubblico. La riapertura sarà prontamente comunicata appena sarà ripristinata la sua agibilità». Questo il messaggio sulle pagine social di Saline SC Senigallia.

Al momento devono essere comunicati i risultati dei sopralluoghi all’interno dell’impianto: saranno scandagliate tutte le aree della struttura per evitare episodi simili. Potrebbe infatti non essere così fortunata la coincidenza che non passasse nessuno sotto la zona interessata dal cedimento, nonostante il folto numero di utenti.