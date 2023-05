SENIGALLIA – Piove quasi ininterrottamente da ore nel senigalliese e sulle vallate Misa Nevola. Si registra qualche chiusura di sottopasso ma la situazione è sotto controllo. Almeno per adesso. Lo ha sostenuto il sindaco Massimo Olivetti, di rientro da un giro di perlustrazione del territorio per monitorare la situazione del reticolo idrico primario, fiume Misa e fiume Cesano, e secondario, i fossi.

Fin dal pomeriggio di ieri, alla notizia dell’allertamento da parte della protezione civile regionale, si è aperto il centro operativo comunale che sta tenendo i contatti con i residenti delle varie zone della città. Un presidio è attivo costantemente sia nella notte che in questa prima parte della mattina e vigilerà ancora fino al termine dell’emergenza grazie agli operatori della centrale operativa di protezione civile comunale e dai vigili urbani.

«Non si è verificata nessuna emergenza» afferma Olivetti. «Attualmente (ore 7:30) i livelli registrati dagli idrometri posti sull’asta del Misa nel nostro Comune sono di m. 1,74 a Bettolelle e m. 0,88 a Ponte Garibaldi. Il livello alla foce del Fiume Cesano è di m. 0,93. Sono tutti al di sotto del limite di guardia, anche se in leggera salita rispetto ai rilevamenti precedenti».

Situazione tranquilla anche per quanto riguarda il reticolo secondario: anche i fossi sono attualmente liberi, così come sono aperti gli scarichi a mare. Attualmente anche tutti i sottopassi sono aperti, anche se tutti gli operatori sono pronti in caso si dovessero verificare criticità. Secondo le previsioni meteorologiche, la perturbazione continuerà almeno fino al primo pomeriggio, con pioggia costante e intensa. Questo il motivo per cui le scuole sono state chiuse ieri dal primo cittadino che invita tutti ad «adottare estrema cautela ed attenzione fino al termine dell’emergenza».

Alle ore 9 è stato chiuso il sottopasso delle Piramidi, non più transitabile. Idem per quello di via Perilli. Chiusa anche via XX Settembre, in centro storico. Segnalati rami lungo la Strada di S.Angelo, i mezzi comunali stanno intervenendo.