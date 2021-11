Pioggia di contributi a Ostra Vetere: stanziato quasi un milione di euro

OSTRA VETERE – Dall’efficientamento energetico al miglioramento sismico di alcuni edifici pubblici, dalla messa in sicurezza dei manufatti alla sistemazione di una frana, dalla riqualificazione degli impianti sportivi al rifacimento delle strade. Sono solo una parte degli interventi che sono in corso o lo saranno a breve nel territorio comunale di Ostra Vetere. Ne ha dato notizia il sindaco Rodolfo Pancotti: «Le attività amministrative, nonostante il periodo pandemico, ci hanno visto lavorare con continuità». E poi ha snocciolato le cifre degli interventi e dei finanziamenti relativi.

Dallo Stato sono arrivati 200 mila euro per i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione con tecnologia a led per 425 punti luce; 155 mila euro per il miglioramento sismico della scuola primaria “Api” e 50 mila euro per i lavori di messa in sicurezza della scalinata adiacente alla scuola secondaria di primo grado “Foscolo”; altre risorse tra i 5 e 15 mila euro sono state ottenute per l’acquisto di tavoli da disegno e sedie per scuola secondaria di primo grado “Foscolo”, per indagini di microzonazione sismica, per il muro di contenimento dei giardini “Caduti di Nassiriya”, per la progettazione di un tratto stradale di via Santamarianova, Via Burello e via Fonte D’Amico.

L’amministrazione comunale ha però ottenuto contributi anche da palazzo Raffaello. La Regione Marche ha finanziato infatti con 195 mila euro i lavori di riduzione del rischio idrogeologico in merito alla frana di via Montale; con 104 mila euro i sistemi di ventilazione meccanica nelle aule della scuola primaria “Api” e della secondaria di primo grado “Foscolo”. Infine 50 mila euro sono arrivati per lavori di scavo e manutenzione dell’area archeologica in località “Muracce”.

Ostra Vetere, il sindaco Rodolfo Pancotti

Anche dal GAL “Colli Esini” sono arrivate delle risorse: ben 130 mila euro per il restauro e il recupero della sala del cinema-teatro “Sordi”, mentre con avanzi di bilancio, spiega il primo cittadino, l’amministrazione comunale ha finanziato altri 150 punti luce a led della pubblica illuminazione che porteranno ad una copertura di circa il 76% del totale per 75 mila euro;il rifacimento del manto stradale in via Perini, nella zona produttiva di Pongelli, per 54 mila euro e la depolverizzazione di via Pioli per 14 mila euro.

Presentati – ma non ammessi a finanziamento per ora – i progetti relativi alla riqualificazione degli impianti sportivi in via San Giovanni per 700 mila euro; la messa in sicurezza e riqualificazione energetica della scuola infanzia “Lombardi” per 650 mila euro; il miglioramento della sicurezza stradale nel centro abitato, via Marconi e parte di via Leopardi per 165 mila euro.

Per quanto riguarda la viabilità, tema molto sentito in paese, «stiamo concludendo l’iter burocratico per la realizzazione della rotatoria in località Pongelli e stiamo predisponendo varie progettazioni per il rifacimento del manto stradale delle principali vie periferiche del nostro territorio». Rifacimento che sarà finanziato tramite l’accensione di un mutuo. «Inoltre abbiamo inoltrato formale richiesta di intervento alla Provincia di Ancona per la sistemazione del tratto stradale Ostra Vetere – Pongelli, che sarà ultimata entro la prossima estate».