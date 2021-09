Le piccole imprese protagoniste della settimana dell’artigianato a Senigallia

SENIGALLIA – Parlare delle criticità del sistema economico Italia, ragionare delle possibili soluzioni, prospettare progetti condivisi. Con questi messaggi Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato, ha dato il via all’evento Ars in genium, la settimana dell’artigianato e delle micro e piccole imprese, in corso alla rotonda di Senigallia fino al 3 ottobre. E’ l’iniziativa con cui si vuole mettere in luce un mondo composto da imprese che cercano di farsi largo nella crisi economica accentuata dalla pandemia, che cercano lavoratori già formati dalle scuole e dalle università, che vogliono rilanciarsi e rilanciare il paese. Sette giorni di incontri, confronti e dibattiti su un intero settore spesso nell’ombra ma che costituisce, e vuole ancora esserlo, il tessuto fondante dell’Italia.

«Non illudiamoci di agganciare la ripresa soltanto con il denaro del PNRR che ci arriva dall’Europa. Vanno realizzate, davvero, quelle che vorrei quasi definire ‘rivoluzioni’ indispensabili ad eliminare gli storici ostacoli allo sviluppo del Paese. Siamo qui oggi per iniziare a parlarne sul serio, insieme» ha detto il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli.

Graziano Sabbatini, presidente di Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino, è intervenuto al taglio del nastro per ricordare come questo sia un «momento storico di ripresa ma anche di criticità per le aziende; in tv si parla troppo di grandi aziende che licenziano con un sms e troppo poco di attività come le nostre che cercano disperatamente lavoratori formati, perché le imprese si sono evolute, hanno bisogno di personale specializzato. L’impennata dei costi delle materie prime è un altro grande tema. La settimana dell’artigianato è l’occasione per cercare soluzioni nuove, di concerto con la politica e le istituzioni. Vogliamo superare il dualismo tra grandi e piccole imprese: abbiamo bisogno gli uni degli altri».

Politica e istituzioni presenti sia nel momento inaugurale di Ars in Genium che negli altri incontri previsti nella settimana fino al 3 ottobre. Tra i 25 relatori infatti spiccano i nomi di Mirco Carloni, vicepresidente della giunta regionale con delega allo sviluppo economico, e di Gian Luca Gregori, rettore dell’Università politecnica delle Marche. Carloni ha ribadito che «la politica non può e non deve essere la sola a progettare il futuro. Avevamo bisogno di ritrovarci attorno a un tavolo e imbastire nuovi modelli relazionali, per questo la Regione ha scelto di presenziare a tutti gli appuntamenti della settimana dell’artigianato a Senigallia. Siamo qui per disegnare insieme un modello economico aggregato che sia di riferimento per tutti, in cui l’artigianato abbia un ruolo centrale, affinché le micro e piccole imprese possano riuscire a entrare in mercati ad alto valore aggiunto. L’obiettivo del nostro governo regionale è rifinanziare i centri artigianali, superare l’assistenzialismo, ridare vera dignità al lavoro».

Il ruolo delle università, come spiegato da Gregori dell’UnivPM, sarà fondamentale per accompagnare gli imprenditori oltre i vecchi schemi, dotarsi di strumenti adeguati per competere nel contesto in cui sono calate, nel segno della sostenibilità, tra formazione e innovazione.

Dopo quello su giovani e artigianato 4.0, nel calendario degli incontri c’è l’appuntamento del 30 settembre, alle ore 10, sulla creatività come elemento fondamentale per lo sviluppo dell’attività d’impresa con Marco Pierpaoli – Segretario Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino; Gabriele Micozzi – Docente Dipartimento di Management UNIVPM e Lorenzo Cicconi Massi – Fotografo e Maestro Fiaf 2021; poi il focus, il 1 ottobre, sull’artigianato artistico locale e i suoi tesori, alle ore 18 con la presentazione del libro “Ars in Genium-Eccellenze ed emozioni”.

Sempre aperta la mostra dedicata alle opere dei maestri dell’artigianato artistico locale, visitabile gratuitamente con esibizione di green pass dal 28/9 al 3/10 (orari 10-13 e 15-19:30). Per seguire gli eventi in presenza basterà prenotarsi sul sito Confartigianatoimprese.net/arsingenium compilando un apposito modello. Tutti gli incontri saranno trasmessi anche in diretta Facebook sulle pagine di Confartigianato AN-PU e de “La Via Maestra”.