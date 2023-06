Picchiata dal marito per il trucco, indagato 27enne a Senigallia per maltrattamenti

L’intervento degli agenti del Commissariato nei giorni scorsi è stato possibile grazie a una segnalazione. Il tribunale di Ancona lo allontana dalla casa familiare: non potrà avvicinarsi alla donna

SENIGALLIA – Un 27enne è indagato dalla polizia per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in città dove sono intervenuti gli agenti del commissariato allertati da una segnalazione. Una donna, vittima di violenze, è stata trovata ancora con evidenti segni di percosse, che lamentava dolori al setto nasale e a varie parti del corpo.

Dopo un momento di riluttanza, è stata convinta dai poliziotti a recarsi in ospedale e a sottoporsi alle cure mediche del pronto soccorso. Le condizioni riscontrate dai medici erano serie, date alcune fratture, motivo per cui è stata sottoposta a ulteriori accertamenti e poi spostata in una comunità protetta.

Nel frattempo sono proseguite le indagini della squadra anticrimine che hanno portato a individuare come responsabile il convivente, un 27enne. Il giovane uomo si sarebbe infuriato perché la donna si era truccata prima di uscire di casa, stando a una prima ricostruzione da parte della polizia di Senigallia. Non pago, le ha anche distrutto il telefono per evitare che chiedesse aiuto.

Dal tribunale di Ancona è stato emesso un provvedimento per l’allontanamento del marito violento dalla casa familiare, una misura cautelare che prevede anche il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati.