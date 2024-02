Botte alla compagna, le urla fanno scattare l’allarme a Montemarciano

MONTEMARCIANO – Sono stati i passanti in strada ad avvertire le forze dell’ordine di una lite in un’abitazione di Montemarciano, perché avvertivano le urla di una donna. E quando i carabinieri della stazione locale sono arrivati sul posto, hanno colto in flagranza di reato un uomo che picchiava la compagna. Così sono scattate le manette ai polsi di un 40enne di origini straniere.

Questo è quanto accaduto nella tarda serata di ieri, domenica 18 febbraio, quando è scattato l’allarme per una violenza che si stava consumando all’interno di una casa. Nei guai un uomo residente in provincia di Ancona trovato dai militari del nucleo radiomobile mentre malmenava la compagna. Il violento è stato bloccato dagli operatori, in seguito tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Stando alle prime informazioni rilasciate, era la prima volta che l’uomo aggrediva la compagna.

La vittima dell’aggressione è stata invece portata al pronto soccorso dove è stata curata e poi dimessa qualche ora più tardi. Attivato anche il protocollo previsto dal Codice Rosso, con una particolare protezione nei confronti della donna che ha subito le violenze. Grazie alla sensibilità dei cittadini si è dunque potuta evitare una situazione ben più grave.