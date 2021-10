Senigallia, Piazza Roma e corso II Giugno si rifanno il look

SENIGALLIA – Altri lavori in centro storico. L’autunno porta con sé un altro intervento per la riqualificazione della parte antica della città. L’amministrazione comunale ha dato infatti avvio ai lavori che interesseranno piazza Roma e corso II Giugno per rifare la pavimentazione.

Troppi i sampietrini sconnessi, troppe le sistemazioni d’urgenza fatte negli anni senza un intervento di riqualificazione complessivo, troppe le buche che diventano un rischio soprattutto per le persone con difficoltà nella deambulazione.

«Era un intervento che andava fatto tempo fa – spiega l’assessore ai lavori pubblici Nicola Regine – non solo per una questione di decoro ma soprattutto per la sicurezza dei pedoni». Negli anni infatti molte delle persone cadute a terra a causa del fondo sconnesso hanno fatto causa al Comune: dalle casse pubbliche sono uscite decine e decine di migliaia di euro di risarcimenti.

Da qui la volontà di porre fine a tale situazione. Con la delibera di giunta n. 190/2021 era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria del selciato del corso II Giugno e piazza Roma”, redatto dall’Ufficio Strade per una spesa di 115 mila euro. Nei giorni scorsi è stata approvata la determina (n. 1050/2021) per l’affido dei lavori a una ditta dell’anconetano che si occuperà anche del miglioramento della sicurezza stradale e viabile nelle intersezioni con le vie perpendicolari a corso II Giugno. A breve l’avvio dei lavori.