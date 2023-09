SENIGALLIA – Come già anticipato da Centropagina.it, anche piazza La Marmora vedrà il rifacimento della pavimentazione stradale. Lo ha annunciato oggi la giunta municipale targata Olivetti, che ha ieri approvato il progetto esecutivo per il risanamento del selciato stradale.

L’intervento è finalizzato a sistemare il manto composto da sampietrini che versa da tempo in cattive condizioni di conservazione; non sono rare le cadute, anzi il selciato è considerato un serio pericolo soprattutto per i pedoni, per coloro che girano in bicicletta, ma anche per i veicoli che transitano in zona.

Il costo dell’opera ammonta complessivamente a 60 mila euro e i lavori verranno eseguiti una volta espletata la gara di affidamento: inizieranno verosimilmente nel prossimo mese di gennaio.

Non è l’unico intervento in tal senso: i lavori rientrano nell’opera di recupero e messa in sicurezza dell’intero centro storico di Senigallia, come già avvenuto per altre vie (Armellini, corso II Giugno, piazza Roma), mentre i tempi saranno più lunghi per la sistemazione di via Pisacane, pur presentando dissesti nel selciato tali da considerare a rischio la circolazione di biciclette e ciclomotori. Quest’ultimo è però nelle intenzioni della giunta anticiparlo nonostante le difficoltà create dalla chiusura di ponte Garibaldi, magari lavorando su metà carreggiata per volta e consentire così il transito dei mezzi. In futuro toccherà poi anche a via Testaferrata.