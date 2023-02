A Pianello di Ostra riapre il supermercato a cinque mesi dall’alluvione

Dopo il 15 settembre 2022, quando l'esondazione del fiume Misa devastò la frazione e l'intera vallata, sono partiti i lavori per la sistemazione dei locali in via S.Giuseppe, vicino la chiesa: decine di persone e la sindaca Fanesi hanno festeggiato una giornata speciale

