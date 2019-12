Petardi pericolosi non registrati, due denunce a Senigallia

SENIGALLIA – Anche nella vallata del Misa è alta l’attenzione per far trascorrere festività serene. In particolare i Carabinieri sono stati impegnati in servizi per eliminare dal commercio i prodotti esplosivi – botti e petardi – illecitamente messi in commercio. E i risultati non hanno tardato ad arrivare.

In un negozio dell’hinterland senigalliese, i militari hanno rinvenuto lunedì 30 dicembre diversi petardi, ad alta carica esplodente, non regolarmente registrati come prescritto dalla vigente normativa in materia. Perciò i due contitolari del negozio sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria, uno per omessa registrazione di artifici pirotecnici, l’altro per commercio abusivo di materie esplodenti. Tutti i botti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro penale.

Nella stessa giornata, i Carabinieri della Compagnia di Senigallia, nell’ambito dei servizi di prevenzione e sicurezza del territorio hanno controllato oltre 96 persone e 53 veicoli, 20 gli automobilisti sottoposti all’alcol test preliminare, senza trovare irregolarità.