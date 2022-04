PERGOLA – Città dei Bronzi ma anche del gusto: è questo il biglietto da vista con cui Pergola si presenta con “Fuori bit, le 100 miglia del gusto. Attraverso le terre del tartufo, da Urbino a Pergola” nella suggestiva sede dell’Automobile Club di Milano.



Il comune metterà in vetrina la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco pregiato di Pergola. L’obiettivo è quello di promuovere la promozione turistico-culturale ed enogastronomica delle Marche in sinergia con l’ACI di Pesaro e Milano. Testimonial prestigiosi della kermesse lo chef stellato Mauro Uliassi e l’artista Giovanni Gaggia. L’evento milanese vedrà poi la compartecipazione della Regione Marche, il Comune di Urbino, la Camera di Commercio delle Marche, l’ACI Storico, la Confcommercio Marche Nord, l’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia e Slow Food Urbino e Milano

La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco pregiato di Pergola si presenta a Milano

«Che ben vengano iniziative come queste – ha dichiarato Roberto Cioppi Assessore al Turismo Comune di Urbino – che coinvolgono in maniera positiva ed efficace tutto il nostro territorio che viene presentato come un unicum ricco di storia, cultura e tradizione».

«Una grande operazione di marketing turistico – ha dichiarato Sabrina Santelli Assessora al Turismo e Sviluppo economico Comune di Pergola – da presentare in una vetrina eccezionale come la BIT-Borsa Internazionale Del Turismo di Milano, molto innovativo e che sviluppa, come azione pilota, una practice già sperimentata lo scorso anno. Coinvolgeremo la direzione nazionale dell’ACI in un progetto di promozione e valorizzazione della nostra Fiera Nazionale del Tartufo Bianco pregiato di Pergola 2022 con un’azione di incoming dall’area metropolitana di Milano alla nostra provincia che dista solamente due ore e mezzo di treno. L’evento milanese oltre a promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio avrà come ospiti il maestro chef Mauro Uliassi titolare dell’omonimo ristorante di Senigallia tre stelle Michelin e l’artista pergolese Giovanni Gaggia che presenteranno il libro “Mauro Uliassi incontra Giovanni Gaggia” edito da Maretti Editore, nato dall’incontro tra i due maestri marchigiani che si è sviluppato in un anno molto particolare, quello della pandemia, un tempo sospeso che ha implementato le sinergie tra cucina ed arte».

Mauro Uliassi e Giovanni Gaggia (foto Natascia Giulivi)

«Il binomio auto storiche e tartufo è una formula vincente – ha rimarcato Antonella Mati, direttore Automobile Club Pesaro e Urbino – che ha già portato ottimi risultati nelle edizioni precedenti della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco pregiato. Dal punto di vista del concept, d’altronde, il viaggio alla scoperta di un territorio con un’auto storica è di per sé slow e, cosa da non sottovalutare, anche i mezzi che si usano sono essi stessi elementi di un patrimonio storico, culturale e sociale soggetti a conservazione che rapiscono il cuore di tutti».

«La provincia non è più provincia – ha dichiarato Giovanni Gaggia – ma un ambiente espanso che influenza la creatività. Questo in sintesi è l’elemento che contraddistingue anche il progetto editoriale che mi ha coinvolto con il maestro Mauro Uliassi e che proprio a Milano sarà presente per dialogare su questi temi».

«L’Oratorio di San Giovanni Battista è la sede di una delle opere più prestigiose della città di Urbino: i grandi affreschi di Lorenzo e Jacopo Salimbeni – ha dichiarato Giulio Lonzi fiduciario Slow Food Urbino – uno dei capolavori più significativi del “Gotico Internazionale”. All’interno dell’Oratorio è possibile contemplare l’immensa Crocifissione e la Storia di San Giovanni Battista. Solo ammirandoli dal vivo, si possono provare emozioni e sensazioni nuove ed irripetibili. Quale luogo migliore, quindi, se non questo dove presentare un’iniziativa del genere perfettamente in linea con lo spirito che anima Slow Food. D’altronde, com’è noto, il mitico Tuber Magnatum Pico, accompagnato da altri tanto degni prodotti tipici pergolesi, si esalta al massimo nel suo ambiente, come elemento unico legato al territorio di Pergola, proprio come uniche sono queste stanze che ci ospitano grazie alla generosità del Priore Giuseppe Maganelli».