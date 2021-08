Perde il controllo del mezzo e si ribalta, interviene l’eliambulanza a Serra de’ Conti

SERRA DE’ CONTI – Perde il controllo del mezzo, si ribalta e finisce in ospedale. È successo questa mattina, poco dopo le 8:40, in via Farneto, la strada che collega Serra de’ Conti, Montecarotto e Castiglioni di Arcevia. Ad avere la peggio un uomo del maceratese.

L’incidente è avvenuto in curva: il conducente è finito con la parte posteriore del mezzo in un tratto dove è presente del breccino, ha perso il controllo del furgone della ditta L’Oro della Terra che ha urtato la scarpata adiacente alla carreggiata. Il mezzo si è ribaltato, rimanendo infine su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesi che hanno dovuto segare il tettuccio del mezzo per estrarre il conducente dall’abitacolo, poi affidato alle cure della Croce Verde e di un’auto medica. Si tratta di C.G., un 48enne di Morrovalle.

Dato lo stato di incoscienza dell’uomo, intanto era stata fatta alzare in volo l’eliambulanza che ha trasportato il ferito all’ospedale regionale a Torrette di Ancona. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi.