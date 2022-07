Perde il controllo dell’auto e sbatte contro un albero: automobilista muore a Senigallia

SENIGALLIA – Grave incidente stradale quello avvenuto nella periferia senigalliese. Una persona è deceduta a seguito dell’impatto del suo mezzo contro un albero, a lato della strada che collega il centro con Sant’Angelo.

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio, sulla strada provinciale 2 Sirolo-Senigallia, nei pressi del supermercato Sì con Te. La strada fa una curva stretta e con poca visibilità aggravata dall’ombra proiettata dal cavalcavia autostradale: qui un’automobile, una Fiat Panda, è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero. La persona è morta sul colpo.

Sul posto gli operatori sanitari d’emergenza e la Polizia stradale di Senigallia: la strada è stata chiusa al traffico per oltre un’ora per permettere i soccorsi, risultati poi vani, e per i rilievi dell’episodio.

Notizia in aggiornamento