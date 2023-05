Percepiva il reddito di cittadinanza ma lavorava in nero: 45enne denunciata a Senigallia

Una residente della spiaggia di velluto è incappata nei controlli dei carabinieri sui percettori del sussidio: aveva dichiarato di non svolgere alcuna attività ma in realtà era collaboratrice domestica in tre abitazioni

SENIGALLIA – Nuova scoperta grazie agli accertamenti sui percettori del reddito di cittadinanza. Il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri ha denunciato una donna che percepisce indebitamente il sussidio pur lavorando. Nei guai è finita una 45enne di Senigallia.

La donna, dallo scorso anno, ha iniziato a percepire il reddito di cittadinanza. Tra i requisiti per l’ottenimento del contributo c’è la dichiarazione di non avere lavoro, anche temporaneo: la donna aveva sostenuto di non svolgere alcuna attività lavorativa. Le indagini svolte hanno però consentito di accertare che negli ultimi mesi ha svolto in nero l’attività di badante e collaboratrice domestica presto tre distinte abitazioni.

L’accertamento, svolto a campione su tutta la platea di percettori senigalliesi, ha permesso quindi di denunciare alla procura di Ancona la 45enne, una delle prime degli ultimi mesi. A suo carico verrà inoltre effettuata la segnalazione volta a interrompere l’erogazione del reddito di cittadinanza indebitamente percepito.